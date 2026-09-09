Horas atrás, Lisandro Navarro contó a través de sus redes sociales que había participado de un importante evento de fisicoculturismo y sorprendió al mostrar imágenes de su presentación.

Según contó el ex participante de Gran Hermano, la preparación no fue nada fácil y duró varios meses. Se trata de los Ultimate Fitness Awards (UFA), un evento exclusivo de Argentina que combina la competencia de fisicoculturismo y deporte con la premiación a creadores de contenido del mundo del fitness.

El día del evento, Licha se subió al escenario para mostrar su increíble transformación física y quedó más que satisfecho con el resultado. “Anoche viví una experiencia que, sinceramente, jamás pensé que iba a vivir”, empezó contando Licha a través de una publicación que hizo en su perfil de Instagram.

(Foto: Instagram @licha_navarro)

EL INCREÍBLE CAMBIO FÍSICO DE LISANDRO NAVARRO

A través de Instagram, Lisandro Navarro contó: “Anoche viví una experiencia que, sinceramente, jamás pensé que iba a vivir. Los que me conocen saben cuánto amo el deporte. No importa cuál sea la disciplina: me apasiona ponerme a prueba, encontrar nuevos límites y descubrir hasta dónde puedo llegar cuando realmente me comprometo con algo. Y esta vez fue eso llevado a otro nivel”.

(Foto: Instagram @licha_navarro)

Además, reveló cómo vivió la preparación para este evento: “Fueron meses de entrenamiento, disciplina, dieta, cansancio, hambre y muchísimo desgaste mental. Fue aprender a convivir con inseguridades, mirarme al espejo de otra manera, exigirme incluso en los días en los que no tenía ganas y seguir adelante cuando la cabeza empezaba a pesar más que el cuerpo”.

(Foto: Instagram @licha_navarro)

“Desde afuera, muchas veces uno ve este deporte y no llega a dimensionar todo lo que hay detrás. Hoy, después de haberlo vivido, tengo un respeto enorme por cada persona que se prepara para subirse a un escenario. Porque el sacrificio físico es enorme, pero la batalla mental lo es todavía más”, reflexionó.

(Foto: Instagram @licha_navarro)

Por último, Licha agregó: “Y justamente por eso me gustan tanto estos desafíos. Porque me obligan a conocerme un poco más. A descubrir cuánto estoy dispuesto a dar, cuánto puedo exigirme y de qué soy capaz cuando decido entregarme al 100%”. Y cerró con un especial agradecimiento a su entrenador, a su kinesiólogo y a su pareja, Milagros, por acompañarlo en este desafío.