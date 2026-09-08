Este martes, Ángel de Brito contó en LAM que Gonzalo Nannis, el hermano de Mariana Nannis, fue internado de urgencia en el Hospital Municipal Diego Thompson de la localidad de San Martín.

Pepe Ochoa agregó que el mediático fue internado a raíz de un ACV, que su estado es delicado y está con pronóstico reservado. El panelista se comunicó con Cynthia Blaquier, la ex de Gonzalo, que dijo desconocer su estado.

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