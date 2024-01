La crudeza con que Gonzalo Nannis analizó el origen del conflicto de Charlotte Caniggia con su mamá, Mariana Nannis, fue por demás polémico.

“Charlotte estuvo un tiempo largo, dos o tres años viviendo (en el departamento de Mariana en el complejo Faena). Hasta que entró Alexander”, contó en Socios del Espectáculo.

Entonces, develó la génesis del conflicto de su hermana con su sobrina: ”Tengo entendido que se pelearon porque Charlotte le vendió todos los muebles que traía del departamento, que son carísimos”.

“Cuando sos correo de tus padres en un divorcio, en una separación, después pasan estas cosas. Y siempre es por plata. En este caso no se trata de eso, pero es una propiedad, que vale plata”, aseguró en referencia a la herencia.

Ahí, Gonzalo Nannis cuestionó que Mariana Nannis haya desalojado a Alexander Caniggia en pleno embarazo de Melody Luz: “Sabrá por qué lo hizo. Yo creo que no era el momento. Yo hablo con Mariana, me peleo, pero hay cosas que le pregunto y no me contesta. Te dice ‘metete en tu vida’”.

EL DESAFORTUNADO COMENTARIO DE GONZALO NANNIS SOBRE CHARLOTTE CANIGGIA

Al final, Gonzalo Nannis fue casi burlesco al describir a Charlotte Caniggia, su propia sobrina.

“Yo la veo como mendigando cariño”, sentenció sin ofrecerle contención a la sangre de su sangre.