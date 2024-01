Alexander Caniggia logró limar asperezas con su papá, Claudio Paul Caniggia, pero no con su mamá, Mariana Nannis, con quien sigue en conflicto. Mucho más ahora, que él le dedicó al exdeportista un cariñoso posteo que le cayó pésimo a la mediática.

“Feliz cumple al mejor papá del mundo”, expresó Alex en su Instagram al pie de una foto abrazando a Claudio Paul. Entonces, Juan Etchegoyen se puso en contacto con Mariana para saber qué opina sobre la reconciliación de su hijo con su ex, con quien sigue enfrentada en los medios y en la justicia.

“Lo que me dice es, anotá esta frase porque es periodísticamente muy importante, ‘Que se las arreglen, yo vivo afuera. Yo no les guardo rencor a los que me hacen daño, pero me gusta que sepan que tengo buena memoria’. Fuerte”, reveló Juan en Mitre Live, leyendo textual el picante mensaje de Mariana. ¡No hay tregua!

CLAUDIO PAUL CANIGGIA CONOCIÓA SU NIETA VENEZIA

Desde hace meses, la relación entre Alex Caniggia y su papá Claudio Paul retomó sus carriles y ambos volvieron a verse con asiduidad y mucho más tras el nacimiento de Venecia, la beba que el conductor tuvo con Melody Luz, con quien ahora tiene una foto oficial.

Este martes 9 de enero marcó el cumpleaños número 57 del ex delantero de la Selección Argentina que eliminó a Brasil en aquel partido legendario de Italia ´90, y su hijo le dedicó una de las publicaciones de la cuenta de Instagram de Venecia.

“Feliz cumple abu Paul”, dice la foto que publicaron en la cuenta de Venezia. “El mejor abu del mundo”, agregó por su parte Alex en uno de los comentarios, mostrando que la relación entre ambos está en su mejor momento tras los años de zozobra por diferencias que quedaron muy atrás.