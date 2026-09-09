El fin de semana pasado, Flor Vigna fue eliminada de La Casa de los Famosos México. Sin embargo, su paso por el reality dio mucha tela para cortar y generó repercusiones en la Argentina.

En un mano a mano con Tío José, la artista se refirió a las críticas de Ángel de Brito, quien cuestionó con dureza el papel que tuvo la argentina en el programa mexicano.

“Me da vergüenza ajena todo lo que hizo en el reality. Un espanto”, sentenció el conductor en Bondi Live. Y fue por más: “Después son estas las que se las dan de artistas. Artista es Griselda Siciliani y no esta pioja”.

Video de Tía José, redes sociales.

Flor Vigna le respondió a Ángel de Brito y lanzó una filosa chicana: “Si se fija en lo que hago es...”

Aunque todavía no conoce al cien por ciento todas las polémicas que generó en el afuera durante su aislamiento, entre ellas sus picantes declaraciones, Vigna se refirió a los dichos de Ángel.

“¡Ay, tremendo! Tengo que aprender que parte de ser una artista pública es eso: bancarse que un montón de gente opine, que te quiera, que no te quiera”, expresó Flor.

Con picardía, la actriz y cantante cerró el tema con una filosa chicana dirigida al conductor de LAM: “Él es un periodista muy masivo en la Argentina y si se está fijando en lo que hago yo acá es porque está pendiente”.