A los 82 años, murió Samuel “Chiche” Gelblung, uno de los referentes del periodismo y la producción en los medios argentinos. El reconocido periodista atravesaba un delicado estado de salud y había sido internado en las últimas horas.

“Falleció Chiche Gelblung, a los 82 años. Ayer les contábamos de su internación en el Sanatorio de los Arcos. Su salud estaba muy complicada”, informó May Martorelli en Arriba Argentinos.

“En las primeras horas de la mañana se conoció la muerte de este periodista reconocidísimo y muy respetado”, agregó la periodista durante la emisión de eltrece.

Murió Chiche Gelblung, el periodísta tenía 82 años (foto web)

Dónde estaba internado Chiche Gelblung antes de morir

Martorelli también aclaró la información que había trascendido sobre la internación del periodista. “Ayer había trascendido que estaba internado en el Sanatorio Mater Dei, donde está Mirtha Legrand, pero falleció en Los Arcos”, aseguró la panelista.

La periodista también brindó detalles sobre los distintos problemas de salud que atravesó Gelblung durante este año y explicó que esta había sido su cuarta internación.

“Era su cuarta internación en el año. No solo por problemas respiratorios, aunque esta última sí fue por problemas respiratorios”, señaló Martorelli.

Los problemas de salud que atravesó Chiche Gelblung durante el año

Según explicó la panelista, Gelblung había atravesado distintos cuadros de salud durante los últimos meses.

“Tenía problemas respiratorios. Su primer episodio fue el 28 de julio. En junio tuvo una complicación pulmonar, un cuadro febril, y entre mayo y junio había tenido una trombosis severa en el tobillo y le colocaron dos stents”, agregó Martorelli.

De esta manera, la muerte de Chiche Gelblung se conoció después de varios meses en los que el periodista había atravesado diferentes complicaciones de salud y sucesivas internaciones.