En medio de la crisis familiar que atraviesa la familia Stoessel tras la auditoría que Tini solicitó sobre su patrimonio artístico, el padre de la cantante, Alejandro Stoessel, resolvió iniciar acciones legales contra periodistas; y en las últimas horas se conocieron los nombres de los comunicadores que estarían en la mira del empresario y su abogado.

Juan Etchegoyen contó en Mitre Live que la decisión de Alejandro Stoessel llega dos semanas después de que estallara el escándalo mediático. El entorno del productor confirmó que atraviesa un momento delicado de salud y una situación personal compleja tras la auditoría impulsada por su hija.

De acuerdo a la información difundida, Alejandro Stoessel planea avanzar judicialmente contra varios periodistas y programas, principalmente del ámbito del espectáculo. El motivo, según su círculo cercano, es que “dijeron barbaridades” sobre él y su familia durante la cobertura del conflicto.

Leé más:

Así fue el inesperado encuentro entre Alejandro Stoessel y Horacio Homs

SE SUPO QUIÉNES SON LOS PERIODISTAS A LOS QUE QUIERE DEMANDAR ALEJANDRO, EL PAPÁ DE TINI STOESSEL

El conductor desmintió versiones que circularon en los últimos días sobre la salud de Alejandro Stoessel. “Me dicen que no es cierto que la semana pasada le hayan colocado un stent”, aseguró el periodista, en referencia a los rumores que circularon tras la difusión del conflicto.

Si bien Etchegoyen aclaró que tiene en su poder los nombres de los periodistas y programas involucrados, pero prefirió no revelarlos hasta que los propios protagonistas lo hagan público, Pilar Smith se le adelantó en LAM, tras contar que habló con Agustín Rodríguez.

Alejandro y Martina Stoessel.

“Hablé ayer con Agustín y están evaluándolo, porque son muchos los periodistas. Más allá de los hechos, (…) a ellos les molestan los periodistas que adjetivaron, como que dijeron ‘Stoessel le robó a la hija’ en lugar de hacerlo en condicional”, señaló Smith, que reconoció que el listado incluye a Yanina Latorre, Ángel de Brito, Pepe Ochoa y Marina Calabró, entre muchos otros.

Leé más:

El gesto de Rodrigo De Paul con Tini Stoessel que llamó la atención en medio de su conflicto familiar

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.