Wanda Nara mostró cómo disfruta de unas lujosas vacaciones en Cerro Bayo, uno de los centros de esquí más exclusivos de la Argentina.

La conductora de MasterChef Celebrity viajó a la provincia de Neuquén junto a un grupo de amigos y asistentes y compartió con sus millones de seguidores algunas postales de su estadía en la nieve.

A través de su cuenta de Instagram, Wanda mostró distintos momentos de sus vacaciones en Cerro Bayo, el centro de esquí boutique ubicado a pocos kilómetros de Villa La Angostura.

Video: Instagram wanda_nara

Las lujosas vacaciones de Wanda Nara en Cerro Bayo

En las imágenes que compartió en las redes sociales, se pudo ver a Wanda Nara disfrutando de las actividades en la nieve y esquiando rodeada de los imponentes paisajes de la cordillera de los Andes.

Wanda Nara en el sur argentino. Foto: Instagram wanda_nara

Wanda Nara en el sur argentino. Foto: Instagram wanda_nara

Wanda Nara en el sur argentino. Foto: Instagram wanda_nara

Wanda Nara en el sur argentino. Foto: Instagram wanda_nara

Wanda Nara en el sur argentino. Foto: Instagram wanda_nara

Wanda Nara en el sur argentino. Foto: Instagram wanda_nara

Wanda Nara en el sur argentino. Foto: Instagram wanda_nara

Pero la empresaria y conductora también aprovechó el viaje para relajarse y deleitarse con diferentes exquisiteces frente a un enorme ventanal con una privilegiada vista de las montañas.

¿Con quién están los hijos de Wanda Nara?

Antes de partir hacia el sur argentino, Wanda Nara explicó a sus seguidores dónde estaban sus hijos mientras ella disfrutaba de su viaje.

A través de sus historias de Instagram, la conductora explicó que sus hijos varones se encontraban junto a Maxi López, mientras que sus hijas estaban con Mauro Icardi.