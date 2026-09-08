Tini Stoessel atraviesa semanas de mucha exposición. Mientras continúa adelante con su carrera y lleva su gira Futttura por México, la cantante también enfrenta un complejo conflicto familiar relacionado con una auditoría sobre sus cuentas y la administración de su patrimonio.

En medio de este contexto, la artista compartió en sus redes sociales una nueva producción de fotos y sorprendió con un detalle que rápidamente llamó la atención de sus seguidores: Rodrigo De Paul no tardó en reaccionar a la publicación con un mensaje romántico.

Foto: captura de pantalla de Instagram Tini Stoessel

El romántico comentario de Rodrigo De Paul a Tini Stoessel

Tini publicó un carrete de imágenes en su cuenta de Instagram en el que se la puede ver con un look moderno y posando para una producción fotográfica. A diferencia de otras publicaciones, la cantante eligió acompañar las fotos solamente con un corazón negro.

La reacción de Rodrigo De Paul no se hizo esperar. El futbolista comentó la publicación con una expresión de cariño: “Amooor”, acompañada por varios emojis de caritas enamoradas.

El intercambio virtual rápidamente cobró relevancia debido al momento personal que atraviesa la cantante. Mientras Tini se encuentra enfocada en sus compromisos profesionales, De Paul volvió a demostrar públicamente su cercanía y afecto hacia ella.

El futbolista eligió las fotos antes que las palabras para marcar posición junto a su futura esposa.

Tini Stoessel continúa con su gira Futttura por México

La cantante se encuentra en México como parte de su gira Futttura, con la que regresó a los escenarios para presentar su música ante sus fanáticos.

Durante sus primeros shows en el país, Tini también se mostró muy movilizada por el vínculo con su público y por el acompañamiento que recibió en medio de las circunstancias personales que atraviesa.

La artista intenta mantener el foco en su carrera y en los nuevos proyectos que tiene por delante. En paralelo, el conflicto económico que involucra a su familia continúa generando repercusiones.

El futbolista eligió las fotos antes que las palabras para marcar posición junto a su futura esposa.

El conflicto familiar que atraviesa Tini

En las últimas semanas, la situación entre Tini y su padre, Alejandro Stoessel, quedó en el centro de la escena a raíz de una auditoría financiera sobre sus cuentas y de las diferencias vinculadas con el manejo de su patrimonio.

El tema generó un fuerte impacto alrededor de la familia Stoessel y puso nuevamente bajo la lupa la relación entre la cantante y su entorno más cercano.

En este escenario, Tini decidió continuar con sus compromisos profesionales y mantenerse activa en redes sociales, donde comparte parte de su día a día y de su trabajo durante la gira.

Así, el mensaje de Rodrigo De Paul apareció como una muestra pública de afecto hacia Tini en un momento especialmente sensible para la cantante, mientras ambos continúan consolidando su relación y avanzan hacia su casamiento.