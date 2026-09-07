En medio del fuerte conflicto familiar que atraviesa Tini Stoessel y su papá, Alejandro Stoessel, el abogado de la familia habló públicamente y dio detalles sobre la situación. Agustín Rodríguez fue entrevistado por Flavia Palmiero en Nuevo Día, por Ciudad Magazine, y realizó una contundente defensa del productor.

Rodríguez aclaró desde el comienzo que su vínculo con Alejandro excede lo profesional: es su abogado desde hace años, pero también se considera su amigo. Desde ese lugar, contó cómo atraviesa la familia este momento y respondió a algunas de las versiones que circularon en los últimos días.

“Lo están viviendo tranquilos desde todo lo que se dice, pero tristes”, aseguró el abogado sobre Alejandro, Mariana y Francisco.

El abogado de Alejandro Stoessel desmintió versiones sobre su salud

Uno de los puntos que Rodríguez decidió aclarar fue el estado de salud de Alejandro Stoessel, después de que circularan versiones que hablaban de una supuesta intervención quirúrgica.

“Quiero aclarar que Alejandro no tuvo ninguna intervención quirúrgica la semana pasada”, afirmó el abogado.

Según explicó, el productor viene atravesando un tema de salud, pero solamente tuvo “una pequeña taquicardia” que no pasó a mayores.

“No le colocaron ningún stent ni nada, como se dijo en ningún lugar”, remarcó Rodríguez.

Qué dijo sobre el manejo de los ingresos de Tini

El abogado también se refirió a uno de los puntos centrales del conflicto: el pedido de documentación relacionado con los bienes y los ingresos de Tini.

Rodríguez negó que Alejandro haya sido reticente a entregar información o que haya existido una auditoría sobre sus cuentas.

“No hay sobre la persona de Alejandro ni sobre toda la documentación ningún tipo de auditoría. Lo que hay en su momento fue una solicitud”, explicó.

Según su versión, Alejandro entregó la documentación solicitada al apoderado de Tini y puso desde el primer momento todo a disposición.

“Es documentación que Alejandro le brindó al apoderado de Tini y más allá de eso no hubo ningún inconveniente”, sostuvo.

En ese sentido, rechazó las versiones que hablaban de supuestos manejos poco transparentes.

“Alejandro ha sido muy prolijo y transparente en el cuidado de la carrera de su hija, de los ingresos”, aseguró.

La relación entre Tini y sus padres: cuánto hace que no hablan

Uno de los momentos más llamativos de la entrevista ocurrió cuando Juan Echegoyen le preguntó directamente por la relación actual entre Tini y sus padres y por la versión de que la cantante los habría bloqueado de su teléfono.

Rodríguez aseguró que desconoce si efectivamente los bloqueó, pero confirmó un dato sobre el vínculo familiar. “Hace dos meses que no están hablando”, reveló.

De esta manera, el abogado confirmó que existe un distanciamiento entre Tini y sus padres, aunque evitó afirmar que la artista los haya bloqueado. “No, que los bloqueó, lo desconozco”, respondió ante la consulta.

“Tini es una estrella y va a seguir adelante con o sin Alejandro”

Consultado sobre el motivo por el que se habría producido el quiebre entre padre e hija, Rodríguez sostuvo que Tini busca darle un nuevo rumbo a su carrera.

“Hay etapas que se terminan siempre, pero no tienen por qué terminar mal ni mucho menos”, reflexionó.

En ese sentido, destacó el rol que tuvo Alejandro en la trayectoria profesional de su hija desde que era menor de edad. “Tini es una estrella y va a seguir adelante con o sin Alejandro”, afirmó.

“Tini es una estrella y va a seguir adelante con o sin Alejandro”. Agustín Rodríguez, abogado de Alejandro Stoessel.

Sin embargo, inmediatamente remarcó la importancia que tuvo el productor en la construcción de la carrera de la cantante: “Lo que no cabe duda es que Alejandro fue un factor muy importante en la carrera de Tini”.

La fuerte defensa del abogado: “Le han dicho estafador”

Rodríguez también cuestionó el tratamiento que tuvo el conflicto en algunos medios de comunicación y aseguró que Alejandro se encuentra particularmente afectado por las acusaciones que recibió.

“Hay un sector de la prensa que lo ha calificado fuertemente a Alejandro. Le han dicho estafador, han dicho que le ha robado a la hija en forma afirmativa”, sostuvo.

Para el abogado, una cosa es informar sobre un pedido de documentación y otra muy diferente es presentar como hechos comprobados determinadas acusaciones.

“Un pedido de documentación es simplemente eso, no quiere decir que Alejandro Stoessel haya cometido algún delito o que no haya sido transparente en el manejo de sus cuentas”, explicó.

Alejandro Stoessel evalúa iniciar acciones legales

A raíz de esas declaraciones, Rodríguez confirmó que junto a Alejandro y Mariana están evaluando avanzar legalmente contra algunas personas.

“No contra el periodismo, porque el periodismo tiene el deber de informar”, aclaró.

Sin embargo, marcó un límite con respecto a las afirmaciones que, según sostiene, serían falsas.

“Estamos evaluando conjuntamente con Alejandro y Mariana iniciar acciones hacia algunas personas que han afirmado cosas que no son ciertas”, anticipó.

“Estamos evaluando conjuntamente con Alejandro (Stoessel) y Mariana (Muzlera) iniciar acciones hacia algunas personas que han afirmado cosas que no son ciertas”. Abogado de Alejandro Stoessel.

Qué dijo sobre el episodio de los piedrazos contra la prensa

Otro de los temas que surgió durante la entrevista fue el episodio ocurrido con la prensa, en el que se denunció que se habrían arrojado piedras.

Consultado sobre si Alejandro tenía alguna autocrítica por ese episodio, Rodríguez fue contundente: “No tiene ningún tipo de autocrítica. Él me manifiesta que él no tiró ninguna piedra y le creo”.

Y agregó: “Si hay alguien que se sintió afectado por algún tipo de piedra, que demuestre que la tiró él”.

La expectativa del abogado sobre el futuro del conflicto

Finalmente, Rodríguez se mostró optimista respecto del futuro de la relación familiar y consideró que el conflicto podría resolverse en un plazo relativamente corto.

“Creo que en el corto plazo esto se va a terminar”, sostuvo. Según anticipó, la situación podría estar resuelta “en el próximo año” y confió en que terminará “de la mejor manera”.

Sin embargo, volvió a poner el foco en el daño que, según considera, ya sufrió Alejandro por las acusaciones públicas.

“El problema es que cuando a vos te dicen ladrón, eso ya no tiene vuelta. Cuando a vos te dicen estafador, no tiene vuelta”, expresó.

“El problema es que cuando a vos te dicen ladrón, eso ya no tiene vuelta. Cuando a vos te dicen estafador, no tiene vuelta”. Agustín Rodríguez.

Mientras continúa el distanciamiento entre Tini y sus padres, las declaraciones de Agustín Rodríguez suman una nueva mirada al conflicto y dejan abierta la posibilidad de que Alejandro Stoessel avance judicialmente contra quienes, según sostiene su defensa, difundieron acusaciones que no se corresponden con la realidad.