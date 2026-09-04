El quiebre de Tini Stoessel con su papá tiene en vilo a todo el mundo, y este viernes Yanina Latorre reveló el paso a paso del conflicto entre la cantante y Alejandro Stoessel, que involucró a Mariana Muzlera, su mamá.

“No hay un acuerdo a firmarse ya”, blanqueó de entrada la conductora de SQP.

“Todo esto arrancó con Tini creyendo en la buena voluntad del padre el día que le dice que no quiere trabajar más con él”, continuó.

Así es la millonaria casa donde Tini Stoessel vivía con su familia. Crédito: Instagram

Entonces precisó: “El padre lo entiendió, le dijo que él yo tampoco. Y cuando ella le preguntó ‘¿a partir de ahora cómo hacemos? ¿Cómo pago los sueldos? ¿Cómo le pago a los bailarines?’, Alejandro le dijo que se quede tranquila que la empresa seguía manejando la parte financiera".

Pero Tini le aclaró que ella quería “dividir y cortar todo”, por lo que “ahí se terminó la conversación”.

El encuentro de Tini con su padre que detonó la familia

“Para la próxima conversación, él le ofrece juntarse con la abogada. Y ella, confiando en su papá, fue sola. Entre la abogada y él, le hicieron una propuesta”, sorprendió. Yanina.

Hasta que detalló: “El dolor de ella fue que se sentó con el papá a hablar de negocios como si ella fuera una empleada, o una representada del padre, y no el padre”.

“Ahí es donde le Alejandro muestra más o menos un patrimonio. Y le dice que de todo eso, él quiere el 50 por ciento. Ella le dijo que no. A partir de ahí creo que hay una discusión. Ella creo que a esa reunión fue con el hermano, porque quería un testigo que escuche todo”, enfatizó.

“Ahí se terminó todo. Bloqueó al padre de WhatsApp y nunca más tuvo vínculo. Me dicen que tampoco tuvo más vínculo con la madre, que la tiene bloqueada. Ella no puede creer que la madre se ponga del lado del padre y no salga a defenderla y la apoye”.