Antes de independizarse, Tini Stoessel vivió junto a su familia en una imponente casa de San Isidro, una propiedad que con el paso de los años atravesó importantes reformas y ampliaciones. La vivienda estaría valuada en un millón de dólares y cuenta con más de 550 metros cuadrados construidos, además de un parque de aproximadamente 600 metros cuadrados.

A diferencia de otras celebridades que optaron por instalarse en barrios cerrados, la familia de la cantante decidió permanecer en una zona residencial de San Isidro. Para preservar su intimidad y reforzar la seguridad, la propiedad fue equipada con paredones, cerco electrificado, cámaras, alarmas y luces con sensores de movimiento.

Así es la millonaria casa donde Tini Stoessel vivía con su familia. Crédito: Instagram

CÓMO ES LA CASA DONDE VIVÍA TINI STOESSEL

Uno de los grandes cambios en la propiedad comenzó en 2014, cuando los Stoessel compraron el terreno lindero. Entre 2015 y 2017 avanzaron con una remodelación integral que transformó diferentes sectores de la vivienda y permitió ampliar considerablemente los espacios exteriores.

Entre las modificaciones se incluyó una nueva pileta, mayor vegetación y diferentes sectores de descanso en el jardín. La propiedad también posee balcones y una terraza en el primer piso, espacios que en distintas oportunidades pudieron verse en publicaciones familiares.

El parque, además de convertirse en uno de los puntos centrales de la vivienda, fue utilizado para entrenamientos y reuniones. Algunos ambientes también sirvieron para pequeños eventos y grabaciones, mientras que el diseño general buscó generar espacios amplios para compartir en familia.

Así es la millonaria casa donde Tini Stoessel vivía con su familia. Crédito: Instagram

LA MILLONARIA PROPIEDAD DE LA FAMILIA STOESSEL

La transformación de la vivienda coincidió con los años en los que Tini Stoessel alcanzó popularidad internacional gracias a Violetta. Con el crecimiento de su carrera, la familia avanzó con la compra de terrenos contiguos y diferentes mejoras en la propiedad.

Pese a la posibilidad de mudarse a un barrio privado, los Stoessel eligieron continuar viviendo en San Isidro, cerca de sus vínculos y del lugar en el que habían construido su vida cotidiana.

Con más de 550 metros cuadrados cubiertos, unos 600 metros cuadrados de parque y una valuación cercana al millón de dólares, la propiedad terminó convirtiéndose en una importante inversión familiar y fue durante años el hogar de Tini antes de que la artista decidiera independizarse.