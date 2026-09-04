A días de la final de Gran Hermano: Generación Dorada, Charlotte Caniggia recibió el inesperado llamado de su madre, Mariana Nannis, quien la alentó a seguir en competencia. “Para mí, vas a ganar. Venite a Marbella donde la vida es bella, pero siempre ganadora”, le dijo a través de la videollamada.

Tras este acercamiento, Mariana dio una entrevista donde habló de la posibilidad de recomponer el vínculo con su hijo, Alex Caniggia. La mediática afirmó que seguirá disponible si él decide acercarse, mientras espera conocer a Venezia, su nieta.

En diálogo con Marina Calabró y Guido Zaffora en El Observador 107.9, Nannis marcó una posición de espera. “Con Alexander, yo qué sé, ahí está, es mi hijo, va a ser mi hijo siempre”, afirmó la ex pareja de Claudio Caniggia.

Fotos: Instagram (@alexcaniggia y @mariananannis_)

MARIANA NANNIS HABLÓ DE SU VÍNCULO CON ALEX CANIGGIA

Cuando Guido Zaffora quiso saber qué ocurriría si Alex buscara retomar el contacto, Mariana Nannis respondió: “Cuando él se quiera acercar, yo acá estoy, soy su mamá. Siempre voy a ser su mamá”. Sin embargo, dejó en claro que no tienen ningún encuentro programado, al menos en el futuro cercano.

Más adelante, el conductor quiso saber si Nannis extrañaba a su hijo, luego de que ella insistiera en que no le correspondía juzgar con quién estaba o qué decisiones tomaba su hijo. “Obviamente que lo extraño, es mi hijo. ¿Qué madre no extraña a un hijo?”, se preguntó en forma retórica.

Mariana Nannis habló de su relación actual con Alex Caniggia (Video: El Observador)

Cuando Marina Calabró intervino para recordar la cercanía que anteriormente existía entre Nannis y sus hijos, ella dijo: “Yo me los llevaba a todos lados a mis hijos. Siempre estaba 24/7”. En ese sentido, no habló de una ruptura de afecto, sino de una separación que impide el contacto fluido con Alex.

Haciendo una comparación entre sus hijos, Mariana dijo que con Charlotte no hubo una pelea, pero admitió una distancia con su hijo, aunque reafirmó que lo extraña y que espera un eventual acercamiento. Por último, aseguró que quiere conocer a Venezia, su nieta, “el día que los demás me la quieran presentar”.