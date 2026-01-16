Melody Luz no se guardó nada y lanzó fuertes declaraciones sobre la relación de su hija con Mariana Nannis, la madre de Alex Caniggia.

Invitada al programa Sálvese Quién Pueda, la bailarina relató el difícil momento que vivió durante su embarazo y apuntó directo contra la ex de Claudio Paul.

“Si hay algo que no me interesa es una mujer que me dejó sin techo a ocho meses de embarazo. Esa situación fue terrible”, disparó Melody, dejando en claro el dolor que le provocó la actitud de Nannis.

La bailarina recordó el episodio en el que tuvo que dejar el departamento familiar en el Faena, en Puerto Madero, cuando estaba esperando a su hija: “Solo estábamos ahí porque salimos del hotel, estábamos viendo a dónde ir”, explicó.

Según Melody, la decisión de Nannis de desalojarlos fue tajante: “Y la mentira era que ella venía la semana que viene. Entonces dijimos ´dormimos en el sillón o nos vamos a un hotel´. Yo embarazadísima sin poder levantar una bolsa”.

La bailarina también se refirió a los prejuicios de la mediática: “Lo que ella pensó es que yo soy una ocupa. Porque soy una negrita de San Martín para ella, con todo el orgullo del mundo. Lo que no pensó es que en mi panza yo llevaba sangre de su sangre”.

Melody Luz fue contundente sobre el vínculo de su hija con la abuela paterna, Mariana Nannis: “Yo prefiero que mi hija, si tiene una abuela tan clasista, llame abuela a su real abuela, que es mi mamá, la que está y que la abraza y que le enseña, que no le importa la ropa que usa”.

Sobre Claudio Paul Caniggia como abuelo, Melody fue mucho más elogiosa: “Genial. Amoroso. Dibujan, juegan. El otro día estaba con la camiseta argentina en su cumple. Es un abuelo, se ven seguido. Alex trabaja con su papá en representación de jugadores, con todo el tema de manager”.

