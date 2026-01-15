Un inesperado bombazo sacudió al mundo del espectáculo y tiene como protagonista a Alex Caniggia. Durante su visita a Sálvese Quien Pueda como panelista invitada, Melody Luz —su pareja y madre de su hija, Venezia— confirmó que el mediático fue tentado para formar parte de Gran Hermano: Generación Dorada, la edición que ya empieza a generar ruido.

“Que lo quieren a Alex, sé que lo quieren. Pero bueno, sabemos que no es barato”, dijo Melody, entre risas, dejando entrever que el factor económico juega un rol clave en la negociación.

Pero más allá del dinero, Melody recordó una experiencia pasada que no fue sencilla, sobre todo por el momento personal que atravesaban: “Yo me banqué que le entre a Gran Hermano España a los dos meses de Venecia”, reveló, en referencia al ingreso de Alex al reality europeo cuando su hija era apenas una beba.

¿Estará Alex Caniggia en la nueva edición de Gran Hermano: Generación Dorada?

Foto: instagram (@alexcaniggia)

ÁNGEL DE BRITO ADELANTÓ QUE NOVEDADES HABRÁ EN GRAN HERMANO: GENERACIÓN DORADA

Ángel de Brito sorprendió al contar al aire de LAM que Telefe ya está trabajando en una idea especial para Gran Hermano: Generación Dorada, una edición que buscará rendirle tributo a los 25 años del reality en la Argentina.

Según reveló el conductor, además de los clásicos congelados de familiares, habrá una vuelta al pasado que promete emocionar a los fanáticos históricos del programa.

“Además de los congelados de los familiares, que siempre están buenos, van a ingresar algunos exparticipantes de Gran Hermano para homenajear momentos icónicos de GH”, contó Ángel.

Foto: Captura (América)

De Brito explicó que no se tratará de visitas para interactuar con los actuales participantes, sino de recreaciones y guiños para celebrar los grandes hitos del ciclo.

Ángel también remarcó que la idea nace porque Gran Hermano cumple 25 años desde su debut en la Argentina: “Gran Hermano, acá, empezó en el 2001”.

Ángel de Brito: “Además de los congelados de los familiares, que siempre están buenos, van a ingresar algunos exparticipantes de Gran Hermano para homenajear momentos icónicos de GH“.

Si bien reconoció que la emoción estará más del lado del público y de quienes vivieron esas ediciones, también advirtió que quizás los jugadores actuales no comprendan del todo la magnitud de lo que estarán viendo: “Nos vamos a emocionar nosotros, pero no sé si ellos… Los pibes van a decir: ‘¿estos quiénes son?’”, cerró De Brito, divertido.