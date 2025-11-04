Alex Caniggia se pasó de polémico y Wanda Nara no lo toleró: le hará juicio por daños y perjuicios, a partir de una calificación que no le gustó.
En Bondi, Laura Ubfal reveló que la conductora de MasterChef Celebrity tomará acciones legales: “Juicio Wanda Nara-Alex Caniggia. Porque la trató de Peppa Pig”.
En la mesa estaba Melody Luz, pareja de Alex. La bailarina intentó no meterse en la polémica, pero tomó una postura.
MELODY LUZ SOBRE EL JUICIO DE WANDA NARA A ALEX CANIGGIA
La bailarina intervino: “No sé si le hace un juicio, pero sé que hay un tema. Alex a veces dice cosas… Él se pasa de polémico. Yo ahí ya no me meto, a defender o no”.
Sin embargo, fue contundente con su postura: “Yo a Wanda la banco, así que me abro completamente de ese tema. Hay muchas cosas que dice Alex con las que no estoy de acuerdo, sea humor o no sea humor. Pero bueno, es su personalidad, es su forma de hacer polémica. Hay consecuencias”.