Melody Luz no pudo contener su bronca. Aunque atraviesa un gran momento laboral, la bailarina se sintió profundamente decepcionada y no dudó en expresarlo públicamente en la red social X.

“Cuando me llaman gratis para sus programas ahí va la pelot... y cuando les pido que vengan al teatro a verme nadie puede. Lisssto así quedamos”, escribió la novia de Alex Caniggia, apuntando directamente a los periodistas que, según ella, solo la convocan cuando necesitan contenido, pero no la apoyan cuando ella los invita a ver su trabajo.

Las respuestas no tardaron en llegar. Varios seguidores le sugirieron que empiece a cobrar por sus apariciones televisivas, tal como lo hace su pareja Alex Caniggia. Otros, más críticos, le dijeron que “no era nadie” para exigir atención de los medios.

Melody Luz explotó contra periodistas que “le soltaron la mano”: “Me rompo el lomo”. CRÉDITO: X

EL ENOJO DE MELODY LUZ

Lejos de achicarse, Melody respondió con firmeza: “Me rompo el lomo haciendo teatro y lo que me gusta hace tiempo. Que no te interese es otra cosa. Voy a seguir trabajando y abriendo nuevas puertas porque así lo decreto”.

La bailarina reveló además que Alex Caniggia le viene insistiendo hace tiempo para que cobre por sus presencias en programas, tal como él lo hace: “Alex me dice lo mismo. Voy a empezar a ponerme firme. Gracias”.