Melody Luz volvió a sacudir Instagram con una imagen que hizo arder las redes. La bailarina compartió en sus historias una foto ultra apasionada junto a Alex Caniggia, en la que ambos aparecen desnudos, acurrucados y a puro mimo, mostrando la conexión e intensidad que los une desde que formaron su familia con su pequeña hija, Venezia.

En el posteo original, Alex no escatimó en palabras para expresar cuánto ama a su pareja: “Con mi mujer hermosa de mi vida. Mía, moglie. Te amo, enana pingüi”, escribió el joven, fiel a su estilo explosivo y romántico.

Por su parte, Melody reposteó el mensaje en sus propias redes y respondió con el mismo amor: “Yo más, superpapuchi”, expresó, dejando en claro que la complicidad entre ambos está más fuerte que nunca.

¡Están a full!

La apasionada foto de Melody Luz con Alex Caniggia desnudos y a puro mimo. Foto: Captura de Instagram Stories (@melodyluz) Por: Fabiana Lopez

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

LA FELICIDAD DE CHARLOTTE CANIGGIA AL REECONTRARSE CON SU SOBRINA DESPUÉS DE RECONCILIARSE CON MELODY LUZ

Después de meses de distancia y cruces mediáticos, Charlotte Caniggia sorprendió al contar que se reconcilió con su cuñada, Melody Luz (pareja de Alex Caniggia). La mediática aseguró que este nuevo presente la tiene plena de felicidad y reveló detalles del reencuentro con su sobrina, Venezia.

“Así es, me amigué con mi hermano y estoy muy contenta, en un buen momento“, comenzó diciendo la hija de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia en una nota que dio a LAM.

“A Venezia la vi la semana pasada, así que bien”, agregó la joven, con una sonrisa de oreja a oreja, y contenta por este nuevo presente. Y cerró, muy emocionada: “Fue hermoso, ella me dijo ‘tía’ y jugamos”.

Charlotte Caniggia. Foto: Captura (América)

Con estas declaraciones, Charlotte no solo confirma que el vínculo con Alex y Melody volvió a estar en paz, sino que también muestra la enorme felicidad que le genera poder compartir tiempo con su sobrina y apostar a recomponer los lazos familiares.