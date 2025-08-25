Es sabido que Charlotte Caniggia tiene una situación familiar compleja, y ella misma asume el problema como propio, y para abordarlo implementa una insólita terapia alternativa.
“Yo cargo con temas de la familia”, reconoció la hija Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia.
En ese momento en Puro Show le preguntaron si recurrí al psicólogo, pero la melliza de Alexander Caniggia enfatizó: “No me gusta la terapia, ni hablar de los problemas”.
En ese punto, la conductora de Qué Tupé (lunes a jueves a las 15 en el streaming de eltrece) reveló: “Soy más de alinearme los chakras, constelar... esas cosas”.
LA PESADA MOCHILA FAMILIAR
En un principio, Charlotte se había manifestado conciliadora: “Yo quiero amigar a todo el mundo, pero no es tarea fácil”
“Estoy dispuesta a que mi familia se una y puedan tener un buen vínculo todos. ¡Es muy difícil!”, cerró Charlotte Caniggia al evocar la influencia que tuvo en ella el budismo que conoció en su viaje por el sudeste asiático.