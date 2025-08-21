Charlotte Caniggia habló en Qué Tupé (eltrece) y sorprendió con una confesión familiar que generó ternura y algo de nostalgia.

Enzo Aguilar le preguntó a la mediática cómo está hoy su relación con Alex y ella sorprendió al contar que se amigaron en el viaje que hicieron juntos.

“Un hermano siempre va a ser un hermano”, afirmó con sinceridad, mostrando un costado más íntimo y familiar.

Además. la mediática reveló que, cada fin de año, invita a su hermano Alex Caniggia, a Melody Luz y a su pequeña hija Venezia a pasar las fiestas juntos en el Caribe, aunque hasta ahora nunca hayan aceptado la propuesta.

“Hace un montón de tiempo no viajábamos juntos, entonces fue como re lindo para nosotros”, comenzó relatando Charlotte sobre su reciente viaje con Alex, sobre el que se generó polémica por momentos tensos entre ellos.

Alex y Charlotte Caniggia y Marley (Fotos: capturas Telefe)

EL CONTUNDENTE RECLAMO DE CHARLOTTE CANIGGIA A ALEX Y MELODY

Luego, sin vueltas, compartió cómo vive cada Navidad con la esperanza de reunir a la familia:

“Bueno, él como fue papá hace un montón no viaja, viste, como que estuvo con la bebé. Yo siempre lo invito, bueno los invitaba con Melody, que vengan ellos, que vengan el y ella con la bebé. Y nunca venían. Pero siempre, todas las Navidades: ‘vengan, vamos al Caribe’. Y no se sumaban”.

Aunque la distancia parece una constante en los festejos, Charlotte no pierde las esperanzas. Con un tono cálido y conciliador, cerró el tema con un deseo: “Bueno, nada, ojalá que algún día se sumen”.

El clip del momento no tardó en viralizarse en redes sociales, donde los seguidores destacaron el lado más familiar y emotivo de Charlotte, quien demostró que más allá de su perfil mediático, anhela compartir momentos simples y especiales junto a su hermano y su sobrina.