Por el Día de la Madre, Melody Luz publicó un video en su cuenta de Instagram. Allí se vieron imágenes inéditas de ella con su hija Venezia.
En el contenido publicado, aparecieron escenas que nunca se habían visto en las redes sociales de la bailarina.
Desde besos y siestas juntas, hasta bailes, risas, llantos de emoción, paseos, días de playa, jornadas de campo y mucho más.
MELODY LUZ Y UNA DEDICATORIA A SU HIJA
El posteo de la bailarina estuvo acompañado por sentidas palabras. “Es un amor tan infinito que no se puede poner en palabras. Sin dudas el desafío más importante de mi vida. Todo se vuelve más liviano con tu presencia”, empezó.
Y agregó: “El tiempo se detiene con cada abrazo y naricita que compartimos. Espero que siempre sigas buscando mi pecho para tu calma (y la mía también). Espero algún día ser un cuarto de lo madraza que sos @rosi_039 sin dudas aprendo de la mejor. @veneziacaniggia te amo para siempre siempre siempre”.
Para finalizar, escribió: “¡Feliz día a todas las mamitas! Las heroínas de éste planeta sin duda. Lo estamos haciendo bien”.