Lejos de la vida europea y de los escándalos mediáticos, Charlotte Caniggia (32) se instaló en la Argentina con su novio, Roberto Storino, y disfruta de una nueva vida, más tranquila y espiritual.

La conductora del stream de eltrece, Qué Tupé, fue a Puro Show y dio detalles de sus nuevos hábitos y rutinas: “Me levanto todos los días a las 8 de la mañana y me acuesto a las 8 de la noche”.

“A las 9 tengo clase de yoga, todos los días. Después salgo a caminar con mi perrita”, agregó la hija de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia.

A gusto con su bajo perfil, Charlotte agregó: “Tengo una vida muy tranquila. No salgo de noche. Voy al cine, voy a cenar”.

CHARLOTTE CANIGGIA: EL CASAMIENTO Y LA MATERNIDAD

“Convivo con mi pareja hace 6 años. Tenemos a nuestra perrita hace 5 años. Pero todavía casamiento e hijos no”, dijo Caniggia con determinación.

Sobre su acercamiento a la vida espiritual y su alejamiento de los conflictos mediáticos, concluyó: “Cambié porque fui creciendo. La vida te cambia”.

