La presencia de Jorge Rial en la entrega de los Premios Martín Fierro de Cable 2025 era esperada por todos, y si bien el conductor de Argenzuela se quedó con la primera estatuilla de Aptra, chicaneó a a Santiago del Moro por el “Martín Fierro al mejor a Gran Hermano de la historia”.

“Yo pedí el traje y hasta me lo llevé sabiendo que no lo iba a usar”, arrancó el periodista asumiendo que jugó con la expectativa de todos.

Luego reflexionó: “Los premios llegan cuando tienen que llegar. Yo tal vez haya creído que con 20 años de Intrusos me tocaba. Pero era una sensación mía. Indudablemente no coincidía mi sensación con los de Aptra”.

Jorge Rial sobre los premios Martín Fierro.

“Y no estoy hablando de la administración nada más que de Luis Ventura, por las dudas. Estoy hablando de APRA en general”.

La comparación de Jorge Rial con Santiago del Moro

“En su momento pensé que la conducción del Gran Hermano más exitoso de la historia en Argentina, me podría haber valido un Martín Fierro”, disparó Rial en alusión a la edición 2007.

Santiago del Moro, ganador del Martín Fierro de Oro (Foto: Movilpress)

De esa manera, Jorge Rial fue ácido con Santiago del Moro, quien condujo la edición del reality que se quedó con la estatuilla de oro en 2025, con la perlita que el mismo se anunció como ganador por ser el conductor de la ceremonia que transmitió Telefe.