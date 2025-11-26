Jorge Rial rompió el silencio y se refirió al momento que atraviesa su familia, especialmente sus nietos, mientras Morena Rial continúa detenida y a la espera de una resolución judicial.

El conductor habló en Intrusos y compartió detalles sobre cómo viven los chicos y cómo se sostiene el entorno familiar en medio de la preocupación: "Los nietos están muy bien, el más chiquito está con Rocío a tres cuadras de casa, antes de ayer pasó todo el día conmigo, estrenamos la pileta, está gordito, hermoso."

Jorge Rial habló en Intrusos (Foto: captura de América).

“Están muy bien los dos, están tan lindos, la verdad que por ese lado está todo bien”, aseguró el conducto de Argenzuela, visiblemente emocionado por el presente de los chicos, a pesar de la situación de su hija Morena.

LA SITUACIÓN JUDICIAL DE MORENA RIAL Y EL IMPACTO EN LA FAMILIA

En el ida y vuelta con Intrusos, Jorge Rial también se refirió a la situación judicial de Morena, quien sigue detenida y espera una definición de la Cámara. La influencer está presa desde fines de septiemnbre, hasta ese entonces gozó del beneficio de la excarcelación y fue procesada por el delito de robo agravado.

Morena con su hijo Amadeo en febrero de 2025. Foto: Instagram @moreerial Por: Imagen subida a Instagram por @moreerial (INSTAGRAM)

“Tiene los tiempos legales como para cualquier persona común y corriente, sin ningún beneficio, todavía está detenida esperando que haya una resolución de la Cámara”, explicó Rial, dejando en claro que el proceso avanza sin privilegios y que la familia sigue de cerca cada novedad.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.