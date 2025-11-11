Morena Rial suma una nueva denuncia por estafa mientras continúa detenida en la cárcel de Magdalena. En las últimas horas, el boxeador Natán Bianco rompió el silencio en una entrevista con Juan Etchegoyen y realizó un durísimo testimonio contra la hija de Jorge Rial.

“Me sorprendió mucho cuando vi que la dejaban detenida y es una persona que yo no banco para nada por la mala actitud que tuvo conmigo porque me robó 2500 dólares en la cara literalmente”, aseguró Bianco en el ciclo Mitre Live.

LA NUEVA DENUNCIA CONTRA MORENA RIAL

El deportista explicó que Morena le prometió verificar su cuenta de Instagram y que, confiando en su contacto con el mundo del espectáculo, accedió a pagarle el dinero. “Me dijo que tenía el contacto para conseguirlo pero que tenía un costo. Yo confié en ella porque era alguien de la televisión”, explicó.

Morena Rial, presa en Magdalena: los posteos en su red social (Foto: Instagram)

Sin embargo, el supuesto trámite nunca se concretó. “Le pagué y me bloqueó de todos lados. Ella vino físicamente con otra persona famosa que prefiero no nombrar y me cobró los 2500 dólares. Me dijo que tardaba unos días y apenas se fue del country, me bloqueó”, relató el boxeador.

Bianco contó que intentó recuperar su dinero a través del abogado de Morena y de su padre, Jorge Rial. “Me devolvieron una parte, pero no todo lo que le di. Fue una locura y ahí entendí que no había que confiar en nadie. Ella se merece estar en la cárcel para que recapacite”, concluyó.