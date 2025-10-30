Hace un mes que Morena Rial se encuentra detenida en la cárcel de mujeres de Magdalena, su abogado, Alejandro Cipolla, salió al aire en Mujeres Argentinas y denunció el presunto descuido hacia la influencer dentro del penal.

Cipolla expresó su bronca luego de que se le negara a Morena el arresto domiciliario y se cruzó con la panelista Amalia Guiñazú, quien defendió la lectura de las leyes por parte de los jueces.

El abogado comparó la falta de asistencia médica que recibió Morena con un acto de “tortura”.

Alejandro Cipolla denunció el descuido hacia Morena Rial en la cárcel (Mujeres Argentinas, eltrece)

“¿Cómo está Morena de la picadura de la araña? ¿Tuvo fiebre?”, le preguntó Gustavo Méndez al letrado.

Tras el cruce con Amalia, contestó fuerte: “La picó una araña, estuvo con fiebre y no le dieron atención médica. Estuvo toda la noche con fiebre. ¿Ahí qué me vas a decir también? ¿Que la ley dice que se puede torturar a los presos?“.

“¿A mí me decís? No la picantees", le contestó Guiñazú. Y Cipolla respondió: " No. La ley no se cumple en este caso”.

