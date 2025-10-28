Cuando faltan solo horas para que More Rial cumpla su primer mes detenida en el penal de Magdalena, su abogado, Alejandro Cipolla hace todos los esfuerzos posibles para que se conozcan las privaciones a las que está sometida la hija de Jorge Rial.

“Mientras la Justicia decide si le dan o no la prisión domiciliaria ella sigue viviendo un calvario ahí adentro porque no le dejan pasar un teléfono y está incomunicada y puede hablar nada más solo dos veces por día, incluso hasta a veces le limitan hablar con sus abogados”, aseguró Cipolla en diálogo con Juan Etchegoyen para Mitre Live.

Foto: captura eltrece

“Ya pedí el cambio de establecimiento penitenciario siempre pensando que se lo pueden negar por un tema de comodidad para mí porque yo no puedo manejar 400 km para ir a ver a un detenido para planificar una defensa y el penal pone mil peros”, agregó el letrado, que contó sobre el ataque que sufrió la joven tras las rejas.

Leé más:

Golpe judicial para Morena Rial: el fiscal pidió prisión preventiva y se complica su salida del penal

QUÉ DIJO EL ABOGADO DE MORE RIAL SOBRE EL ATAQUE DE UNA ARAÑA

“No deja que hable por teléfono, lo de las visitas se complica y la pica una araña y no tuvo atención médica”, aseguró Cipolla, que explicó que este comportamiento de las autoridades complica la estadía de Morena. “No le brindaron atención médica y estuvo toda una noche con fiebre. Pasó el fin de semana esto y no le dieron atención médica. Ahora está bien de salud pero la pasó mal”, asentó.

“No se estarían cumpliendo con los requisitos mínimos y fundamentales que tendría que tener un detenido en la provincia de Buenos Aires. Más que una detención es una especie de tortura el hecho de incomunicarla del mundo”, agregó el letrado.

Morena Rial y Alejandro Cipolla (Fotos: capturas América TV)

“Todos los presos tienen teléfono haciendo vivos de Instagram y no hay un control pero a ella si se lo restringen. Uno porque es famoso y puede replicar cosas en los medios de comunicación no te lo dejan tener. Ya pedí la solicitud del cambio de establecimiento penitenciario. Y la picó una araña y nadie fue a verla de los médicos, se ve que estaban viendo la tele. Me lo comentó indignada”, cerró Cipolla.

Leé más:

Se filtraron las primeras imágenes de Morena Rial en la cárcel tras perder el beneficio de la domiciliaria

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.