Desde hace un mes, Morena Rial permanece detenida en el penal de Magdalena mientras su defensa intenta conseguir que la Justicia le otorgue el beneficio de la prisión domiciliaria. Sin embargo, las últimas novedades no son alentadoras: su situación judicial acaba de complicarse.

Según revelaron en El Diario de Mariana, el fiscal Patricio Ferrari presentó un pedido formal para que se dicte la prisión preventiva de la hija de Jorge Rial, decisión que podría frustrar los planes de su equipo legal: “Hoy (28 de octubre) es el día en el que la Justicia tiene que definir si le da o no la prisión domiciliaria, pero el fiscal pidió la prisión preventiva y eso no es nada favorable”, explicó el periodista Martín Candalaft, quien detalló la situación en el ciclo de América.

Ahora será la jueza interviniente quien deba resolver si Morena continuará detenida en el penal o si podrá cumplir la medida en su domicilio. En el programa, mostraron incluso el documento en el que el fiscal fundamenta su pedido, señalando varios incumplimientos por parte de la influencer.

Morena Rial detenidoa nuevamente (Foto: Twitter / X)

“Hay un informe en donde se fijaron los días o las semanas en las que ella no fue al juzgado y lo compararon con su actividad en Instagram. Eso lo plasmaron en un informe”, explicó Candalaft, al revelar que Morena faltó a varias citas judiciales que debía cumplir una vez por semana.

Además, el fiscal destacó que la joven había declarado una dirección falsa: “Ella dijo que iba a vivir en la calle Zapiola, que era la casa de Rocío, y descubrieron que vivía en otra casa por las antenas, que era el departamento de Caballito en donde finalmente la detuvieron”, detalló el panelista.

Su abogado, Alejandro Cipolla, intentó justificar el cambio de domicilio señalando que “Morena hacía mitad y mitad porque se le complicaba la convivencia con Rocío”.

No obstante, el escrito judicial fue contundente: “La encartada ha violado casi sistemáticamente la obligación de comparecer ante la judicatura de manera semanal, impuesta al conceder su excarcelación extraordinaria, sin justificación alguna y mientras realizaba actividades virales que demostraron ausencia de impedimento legítimo”.

SE FILTRARON LAS PRIMERAS IMÁGENES DE MORENA RIAL EN LA CÁRCEL TRAS PERDER EL BENEFICIO DE LA DOMICILIARIA

Morena Rial atraviesa días difíciles a casi un mes de quedar detenida en la Unidad Penitenciaria de Mujeres de Magdalena, en la provincia de Buenos Aires, luego de que la Justicia revocara su excarcelación por incumplir con los requerimientos judiciales.

En las últimas horas, salieron a la luz las primeras imágenes de Morena dentro del penal, durante una audiencia realizada por Zoom, en la que solicitó recuperar el beneficio de la prisión domiciliaria.

Las imágenes fueron difundidas en El Diario de Mariana, donde se pudo ver a la hija de Jorge Rial vistiendo una remera roja de una reconocida marca deportiva, con gesto serio y visible tensión en su rostro.

Foto: Captura (América)

Sin embargo, un detalle no pasó desapercibido para los televidentes: Morena tenía la manicura prolijamente hecha, algo que generó sorpresa y comentarios en redes sociales.

Mientras la Justicia evalúa su pedido, Morena continúa cumpliendo con su detención en la unidad de Magdalena, donde permanece bajo estricto régimen y acompañamiento psicológico.