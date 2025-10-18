Alejandro Cipolla contó en diálogo con El Diario de Mariana cómo está Morena Rial y reveló el impactante cambio tras su última detención a fines de septiembre. El abogado sorprendió con noticias sobre la influencer a poco de obtener la prisión domiciliaria.

“¿Cómo está Morena Alejandro, cómo se tomó todo esto?”, le preguntó Mariana Fabbiani y el abogado contestó: “Entendió que toda acción trae una consecuencia, cada vez que me dice algo le digo ‘vos te lo buscaste’, para que ella caiga en su realidad pero por su bien, no por un reclamo”.

Morena Rial detenidoa nuevamente (Foto: Twitter / X)

“¿Cómo la ves con el tema de su salud mental?”, repreguntó la conductora y el letrado detalló: “La veo ahora mejor de lo que la había visto antes de la detención, es una cosa increíble, ahora está con una psicóloga del penal, ella lo pidió y está mucho más contenta; entre eso y si la psiquiatra la medica va a dejar de autodestruirse”.

EL DIFÍCIL PRESENTE DE MORENA RIAL Y EL ROL DE SU FAMILIA

La situación de Morena Rial sigue siendo delicada; Facundo Ventura contó que el entorno celebró el cumpleaños de Amadeo, el hijo de la influencer, aunque ella no pudo estar presente. “Sé que le dieron un teléfono, no sé para qué habrá gastado la llamada que tenía habilitada”, comentó sobre la comunicación entre madre e hijo.

En cuanto a la defensa legal, Ventura señaló que “Jorge no está contento con la vuelta de Cipolla y de Leiro a la causa, pero está priorizando a su hija”. Sin embargo, fue claro al decir que “a Morena le hace falta golpearse un poquito para que empiece a tomar conciencia de todo lo que está viviendo”.

