A dos semanas del traslado de Morena Rial a la Unidad Penitenciaria N° 51 de Magdalena, Jorge Rial aprovechó el fin de semana largo para desconectarse de la Ciudad de Buenos Aires, del trabajo y de los conflictos familiares.

El conductor compartió en sus redes sociales imágenes de su escapada campestre a las sierras, donde se lo vio disfrutando del aire libre y de un entorno de plena tranquilidad.

Los días de relax de Jorge Rial, a dos semanas del traslado de Morena al penal de Magdalena (Foto: Instagram)

Los días de relax de Jorge Rial, a dos semanas del traslado de Morena al penal de Magdalena (Foto: Instagram)

Los días de relax de Jorge Rial, a dos semanas del traslado de Morena al penal de Magdalena (Foto: Instagram)

Jorge Rial tuvo dos gestos con Morena, presa en en el penal de Magdalena:

A ocho días de que Morena Rial fuera trasladada a la Unidad 51 de Magdalena, una cárcel del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) destinada exclusivamente a mujeres, salieron a la luz dos gestos concretos de su padre, Jorge Rial, mientras la joven continúa detenida.

Según reveló Facundo Ventura en sus redes sociales, el periodista tuvo una actitud solidaria con su hija, pese a que no estaban en un buen momento como familia.

“Jorge Rial compró mercadería para su hija Morena y se puso a disposición para facilitarle el traslado a su amiga Virginia, que fue a visitarla el fin de semana”, informó Ventura.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.