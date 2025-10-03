El diálogo entre Jorge Rial y su hija Morena Rial (27) no se cortó del todo, y el abogado de la imputada por robo agravado contó los detalles de la flamante charla familiar.

“Cuando llegué (al penal de Magdalena) estaba conmocionada y en llanto porque estaba hablando con su papá”, contó Martín Leiro, el abogado de la influencer.

Entonces destacó el gesto de Jorge: “Su papá la llamó. Estaba muy emocionada por eso. Su papá se puso a disposición”.

“Jorge le puso mucha voluntad a para llamarla porque llamó al conmutador. Como cualquiera”, enfatizó el letrado en DDM tras aclarar que More no cuenta con su celular.

Morena Rial detenidoa nuevamente (Foto: Twitter / X)

La última vez que Morena había hablado con su padre había sido el lunes, día en que la volvieron a detener por incumplir las pautas para gozar de beneficios especiales de detención.

Cómo es la celda de Morena Rial

Durante su visita a Morena en el penal de Magdalena, el abogado conversó cuatro horas con su cliente y afirmó: “Hoy comprobé que no es un buzón donde está alojada”.

“Es una celda que yo llamaría más monoambiente que buzón. Es un lugar de albergue transitorio. Tiene su cama, obviamente de hormigón. Tiene un colchón inífugo, reglamentario. Tiene ventana, tiene sus sábanas, tiene sus dos frazadas, tiene un baño”, desdramatizó.