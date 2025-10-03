Las primeras horas de Morena Rial en la cárcel de mujeres de Magdalena fueron mejores de lo que se dijo, y este viernes por la tarde la hija de Jorge Rial hizo trascender un manuscrito en el cual aclara algunas situaciones.

“Yo, Morena Rial comunico”, comienza el texto.

“Quiero que sepan que donde estoy no tengo comunicación con nadie más que con mis abogados y un núcleo muy pequeño de allegados”.

El manuscrito de Morena Rial desde la cárcel de Magdalena. Por: Fernando Gatti

“Cualquier cosa que se diga de boca de otras personas son más de lo mismo, inventos. Espero solucionar esta situación lo antes posible y demostrarles a todos mi intención de estar mejor”.

Cómo quiere Morena que su bebé pase su primer cumpleaños

En medio de versiones de que More pretendía que Amadeo pase su primer cumpleaños con ella dentro del penal, la influencer imputada por robo agravado aclaró los tantos.

Foto: Instagram (@moreerial)

“Desmiento que quiera que Amadeo me venga a ver, por lo cual mis abogados están gestionando videollamadas con él", enfatizó.

No es que no lo quiera ver, sino que este no es el ámbito que quiero para él”, cerró Morena.