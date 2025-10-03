En medio de su detención, Morena Rial realizó un pedido por el cumpleaños de uno de sus hijos: solicitó a la Justicia poder comunicarse con Amadeo a través de una videollamada para saludarlo.

La información fue revelada por Pampa Mónaco en el programa Mujeres Argentinas, donde detalló el procedimiento que debe seguir la mediática para poder tener contacto con el pequeño.

Morena Rial detenidoa nuevamente (Foto: Twitter / X)

Según explicó el periodista, Morena presentó un escrito para pedir la autorización de la jueza a cargo de su causa. “Esto tiene que tener la anuencia de la jueza, que Morena pueda comunicarse mediante videollamada con el chiquito”, aseguró el cronista.

EL CONTEXTO DE LA DETENCIÓN DE MORENA RIAL Y EL VÍNCULO CON UNO DE SUS HIJOS

Morena Rial volvió a quedar detenida por incumplir con los requerimientos de la Justicia para mantener su libertad condicional.

La infuencer tiene dos hijos, el más grande vive con el padre, Facundo Ambrosioni y el mas pequeño vivía con ella hasta su detención.

El reciente pedido de la mediática busca que, a pesar de la distancia y la situación judicial, pueda estar presente en un día tan importante para el niño.

