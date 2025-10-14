El caso de Morena Rial sigue sumando novedades y, según reveló Facundo Ventura en Empezar el día, el programa que conduce Yuyito González por Ciudad Magazine, la hija de Jorge Rial estaría a un paso de obtener la prisión domiciliaria.

El panelista dio detalles exclusivos sobre la situación judicial de Morena y adelantó que su traslado podría concretarse en los próximos días: “Me dicen que podría salir antes del viernes. Obviamente, primero la Justicia tiene que controlar que la casa que va a habitar en San Justo esté en condiciones para que pueda cumplir con la prisión domiciliaria”.

Además, el hijo de Luis Ventura explicó que se realizó un acuerdo con la psicóloga que viene atendiendo a Morena durante su detención en la cárcel de Magdalena: “Me cuentan que se sintió muy cómoda, tranquila, con libertad para poder expresarse”, detalló. Y cerró: “Es un gran avance para ella”.

Morena Rial, presa en Magdalena: los posteos en su red social (Foto: Instagram)

ALEJANDRO CIPOLLA REVELÓ SI MORENA RIAL TEME REPRESALIAS EN LA CÁRCEL POR SER FAMOSA

En medio del difícil momento que atraviesa Morena Rial, su abogado Alejandro Cipolla habló en el programa Mujeres Argentinas sobre las condiciones en las que se encuentra detenida la hija de Jorge Rial en la Unidad 51 de Magdalena, y respondió si la joven tiene miedo de sufrir represalias por su apellido.

Durante la entrevista, el letrado explicó que, debido a su exposición mediática y a la posibilidad de que alguna interna intente dañarla para ganar notoriedad, se tomó una medida especial: Morena está aislada del resto de la población carcelaria.

“El doctor Leiro, que me reemplazó porque estoy con algunos problemas de salud, fue al penal y se aseguró de que Morena esté sola y alejada de todas las detenidas. Más allá de que es una persona pública, cualquier interna que no tenga nada que perder podría intentar lastimarla para tomar relevancia pública”, detalló Cipolla.

Morena Rial detenidoa nuevamente (Foto: Twitter / X)

A su turno, Leiro confirmó que esta decisión no se debe a privilegios, sino a razones estrictamente de seguridad: “Si algo le pasara, la responsabilidad recaería sobre la directora de la unidad. No es porque sea hija de un famoso o por ser Morena, sino para evitar riesgos”, sostuvo.

Sobre si Morena siente miedo, Leiro no dudó con su respuesta y cerró: “No, Morena no tiene miedo. Está muy contenida, tanto por el área psicológica, como psiquiátrica, y por el servicio penitenciario. Además, la están acompañando constantemente”.