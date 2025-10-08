Morena Rial está a la espera de que la Justicia defina si le otorga la prisión domiciliaria en estos días, y ya tendría todo listo para mudarse a una casa en San Justo, provincia de Buenos Aires.

Según contaron en el programa Puro Show, la joven eligió el lugar por cuestiones económicas y porque la dueña, una amiga llamada Evelyn, no le pidió garantías para el alquiler, entre otras cuestiones.

El periodista Walter Leiva mostró imágenes de la vivienda y reveló: “Esta es la fachada de la casa donde Morena Rial pasaría los días en prisión domiciliaria, los vecinos me dijeron que es un conventillo, viven varias familias según me cuentan”.

La casa donde Morena Rial pasaría la prisión domiciliaria (Foto: captura de eltrece).

El barrio, ubicado en el corazón de San Justo, es una zona residencial con movimiento y casas de diferentes estilos, donde conviven familias de distintos orígenes. La dueña de la casa, Evelyn, es instructora de tiro y le habría ofrecido a Morena un alquiler “por muy poca plata”, según detalló Mati Vázquez.

QUÉ FALTA PARA QUE LE OTORGUEN LA PRISIÓN DOMICILIARIA A MORENA RIAL

Aunque en las últimas horas circuló la versión de que la Justicia podría definir la situación de Morena entre hoy y mañana, Mati Vázquez aclaró en su programa de eltrece que hubo cambios.

“Había una versión de que hoy o mañana le darían la prisión domiciliaria, pero según fuentes judiciales, eso sucedería recién en 10 días, ya que entre hoy y mañana recién van a fijar la audiencia para ver si está todo bien y encaminado a que sea posible”, dijo el conductor del ciclo.

Si la Justicia da el visto bueno, Morena Rial deberá cumplir la prisión domiciliaria con tobillera electrónica y no podrá salir de la casa bajo ningún concepto.

