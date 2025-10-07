Morena Rial vive uno de los momentos más duros de su vida. Luego de su detención, la joven fue trasladada a la Unidad 51 de Magdalena, un establecimiento penitenciario destinado exclusivamente a mujeres, donde, según revelaron en LAM, las condiciones no serían las mejores.

El penal, ubicado sobre la ruta 11, kilómetro 111, forma parte de un complejo compuesto por las Unidades 35, 36, 46 y la 51, que aloja a unas 525 detenidas que cumplen condena o esperan resolución judicial. Aunque el establecimiento cuenta con talleres y cursos, las internas deben enfrentar serias dificultades vinculadas a la infraestructura y los servicios básicos.

Desde el programa conducido por Ángel de Brito informaron que el lugar “tiene mucha humedad y la higiene deja mucho que desear”, además de que el servicio médico sería deplorable, lo que genera preocupación entre las presas y sus familias.

Otro de los puntos que más afecta a Morena es que la Unidad 51 no cuenta con espacios para madres con hijos, por lo que su pequeño Amadeo permanece al cuidado de su papá, Jorge Rial y su hermana, Rocío, una situación que agrava el difícil presente de la joven.

En cuanto a las actividades diarias, las internas pueden participar en talleres textiles y de panadería con salida laboral, y reciben alimentación mediante un servicio de catering que ofrece desayuno, almuerzo, merienda y cena con menúes rotativos. Las visitas están habilitadas los sábados y domingos, bajo un estricto protocolo.

Además, se supo que el penal no dispone de pabellones para pacientes psiquiátricas; en esos casos, las detenidas son trasladadas al anexo femenino de la Unidad 45 de Melchor Romero, lo que evidencia las limitaciones del sistema en materia de salud mental.

MORENA RIAL VOLVERÍA AL RÉGIMEN DE PRISIÓN DOMICILIARIA: CUÁLES SON LAS CONDICIONES PARA NO REGRESAR AL PENAL

Morena Rial podría recuperar la libertad muy pronto. Según reveló su abogado, Alejandro Cipolla, en el programa Mujeres Argentinas, la joven estaría a punto de volver al régimen de prisión domiciliaria tras pasar su primer fin de semana en el penal de Magdalena.

“Pedirían la excarcelación y obviamente la prisión domiciliaria de Morena Rial, porque recordemos que está hace unos días detenida y hoy no puede estar en el cumpleaños de su hijo”, detallaron en el ciclo de eltrece.

Consultado por las nuevas condiciones que deberá cumplir la hija de Jorge Rial para no volver a prisión, Cipolla explicó: “Creo que el tratamiento psiquiátrico, pero igualmente lo iba a ofrecer yo. No se puede mover de su domicilio. Más de eso no le pueden solicitar porque ya la tenés restringida en el penal”.

El letrado también adelantó que Morena podría retomar sus estudios mientras dure el proceso judicial: “Lo que puedo hacer es que comience a estudiar. Un trabajo en blanco es difícil que tenga si no se puede mover del domicilio”, reconoció.

Pot último, el entrevistado remarcó que uno de los principales obstáculos para el regreso al hogar tiene que ver con conseguir un lugar donde cumplir la detención: “Tenemos el inconveniente del domicilio, porque mucha gente no le quiere alquilar a Morena Rial”, cerró el abogado.