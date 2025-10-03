La salud mental de Morena Rial quedó en el centro de las preocupaciones, y su abogado reveló la inesperada alegría que experimentó la imputada por robo agravado tras un encuentro a solas.

“Ya tuvo entrevista con la psicóloga”, aseguró Martín Leiro en referencia con la profesional que trabaja dentro del penal de mujeres de Magdalena.

“Fue en relación al pedido que hicimos con el doctor Alejandro Cipolla de que sea atendida. La atendieron en el día de ayer y me parece que mañana tiene cita nuevamente”, continuó en DDM.

Cómo fue el encuentro a solas de Morena con la psicóloga de la cárcel

Ahí, el letrado precisó que tuvo “la entrevista le hizo muy bien porque fue de más de una hora y media” y reprodujo la reacción de Morena: “Me hizo muy bien hablar con la psicóloga. Me sentí cómoda”.

Unidad 51 de Magdalena donde está presa Morena Rial. (Foto: SPB)

“¡(Por fin) una psicóloga que entiendo!”, exclamó Morena Rial, según contó su abogado entre risas.