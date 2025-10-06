Pasó una semana desde que Morena Rial (27) volvió a quedar presa por la imputación de robo agravado, y ahora las miradas quedaron puestas sobre su bebé, quien cumplió su primer año de vida.

Con la nariz idéntica a More, pero con los razgos faciales de Matías Ogás, su papá, al pequeño Amadeo lo mantienen al margen de la situación judicial de su madre.

“Feliz cumpleaños a mi ahijado más lindo”, exclamó Alejandro Cipolla al postear un video del nene en Stories.

Amadeo Rial

Confiado en su trabajo como defensor de su amiga, el letrado remató: “Pronto mamá te va a tener en brazos para besarte ”.

El pedido de prisión preventiva de Morena Rial

Mientras Amadeo quedó al cuidado de Rocío Rial, la hermana de Morena, y además está mimado por Jorge Rial, los abogados de la influencer trabajan para lograr la liberación.

Por lo pronto, la cuestión del domicilio vuelve a ser un punto conflictivo, ya que Morena Rial no tiene una propiedad a su nombre y se le dificulta encontrar gente que quiera alquilarle dado sus antecedentes.