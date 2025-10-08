A ocho días de que Morena Rial fuera trasladada a la Unidad 51 de Magdalena, una cárcel del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) destinada exclusivamente a mujeres, salieron a la luz dos gestos concretos de su padre, Jorge Rial, mientras la joven continúa detenida.

Según reveló Facundo Ventura en sus redes sociales, el periodista tuvo una actitud solidaria con su hija, pese a que no estaban en un buen momento como familia.

“Jorge Rial compró mercadería para su hija Morena y se puso a disposición para facilitarle el traslado a su amiga Virginia, que fue a visitarla el fin de semana”, informó Ventura.

Jorge Rial, preocupado por Morena, presa en Magdalena (Foto: América TV y redes)

El gesto del conductor se dio en medio de los rumores sobre las condiciones de detención de Morena. En los últimos días, se había dicho que la joven no tenía comida y había iniciado una huelga de hambre, aunque sus abogados desmintieron esa versión.

Morena Rial fue trasladada al Penal de Magdalena (Foto: web)

El preocupante diagnóstico médico sobre Morena Rial que confirmó el Servicio Penitenciario:

A poco de que se cumpla el primer cumpleaños de su hijo,Morena Rial atraviesa un momento muy delicadomientras siguedetenida en el penal de Magdalena.

En el ciclo Mujeres Argentinas (eltrece), Alejandro Cipolla, abogado y amigo de la joven, se refirió a su estado de salud mental y reveló un dato médico que generó gran preocupación.

“Arrepentida no podemos decir, porque volvemos a reiterar que ella tiene una patología psiquiátrica que le genera una personalidad autodestructiva”, explicó Cipolla en diálogo con el programa.

El letrado agregó que este diagnóstico fue constatado por profesionales del Servicio Penitenciario: “Esto ya ha sido comprobado por personal del servicio penitenciario, que se mantiene dentro de un informe reservado. Solo repito palabras que ya se dieron a conocer en la prensa”.

