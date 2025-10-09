Facundo Ventura habló en el programa El Diario de Mariana, sobre la situación de Morena Rial.

El periodista y amigo de la influencer que sigue de cerca el caso, aseguró que la joven “tuvo muchas oportunidades” y que ahora “le toca pagar por todas las desprolijidades que viene teniendo”.

El panelista contó que el entorno de Morena está preocupado, pero que Jorge Rial —a pesar de sus diferencias— sigue acompañando a su hija.

“Sé que Jorge al principio pataleó un poco, pero finalmente está dando una mano, por lo menos en lo que tiene que ver con los alimentos que le llegan a Morena. El fin de semana fue al supermercado, hizo unas compras y, a través de su amiga, le hizo llegar mercadería para que ella pudiera comer bien”, relató.

Morena Rial, presa en Magdalena: los posteos en su red social (Foto: Instagram)

Además, el periodista reveló que Jorge Rial se puso a disposición para facilitar el traslado de la amiga que visitó a Morena el domingo.

“Si bien al principio estaba medio enojado, dijo que no se iba a meter más, lo cierto es que está dando una mano”, remarcó Ventura.

El periodista fue contundente sobre el futuro de la joven: “Se le han dado muchísimas oportunidades y hasta el día de hoy no las supo aprovechar. Hoy le está tocando pagar todas las desprolijidades que viene teniendo desde hace tiempo”.

Ventura también habló sobre las dificultades para conseguirle una vivienda a Morena: “Ya la vez anterior habían tenido inconvenientes porque nadie la quería hospedar. Es complicado. Y bueno, es lo que pasa cuando vos te mandás una cagada atrás de otra”.

Para cerrar, Facundo Ventura dejó un mensaje directo: “Acá depende todo de ella, porque ayuda no le faltó. Espero que en esta oportunidad, si le toca salir, se deje ayudar. Yo sé que se codea con gente media turbia, pero basta de echarle responsabilidad a los demás. Que empiece a hacer mea culpa y recapacite de todo lo que hizo y de todo lo que tiene por delante a favor, para no volver a mandarse ninguna de estas cagadas”.

EL DIFÍCIL PRESENTE DE MORENA RIAL Y EL ROL DE SU FAMILIA

La situación de Morena Rial sigue siendo delicada; Facundo Ventura contó que el entorno celebró el cumpleaños de Amadeo, el hijo de la influencer, aunque ella no pudo estar presente. “Sé que le dieron un teléfono, no sé para qué habrá gastado la llamada que tenía habilitada”, comentó sobre la comunicación entre madre e hijo.

En cuanto a la defensa legal, Ventura señaló que “Jorge no está contento con la vuelta de Chipola y de Leiro a la causa, pero está priorizando a su hija”. Sin embargo, fue claro al decir que “a Morena le hace falta golpearse un poquito para que empiece a tomar conciencia de todo lo que está viviendo”.

