Morena Rial volvió a llamar la atención en medio de su delicada situación judicial. A ocho días de haber sido trasladada a la Unidad 51 del penal de Magdalena, la hija de Jorge Rial sorprendió a sus seguidores con varios posteos estando en la cárcel.

En sus historias de Instagram, Morena promocionó casinos online, espectáculos y hasta servicios de tarot, lo que generó curiosidad entre los usuarios.

A pesar de estar privada de su libertad, el perfil de la influencer continúa activo, con publicaciones que mantienen el mismo tono comercial que usaba antes de su detención.

Las publicaciones en el perfil de Morena Rial las habría hecho un tercero y no la detenida.

Morena Rial, presa en Magdalena: los posteos en su red social (Foto: Instagram)

EN ARGENTINA, ¿LOS PRESOS PUEDEN USAR CELULAR?

En Argentina, no está permitido oficialmente que los presos tengan celulares personales dentro de las cárceles.

Sin embargo, la realidad es más compleja.

Legalmente , el uso de celulares está prohibido por el Servicio Penitenciario Federal (SPF) y la mayoría de los servicios provinciales. Solo pueden usarse teléfonos públicos controlados o videollamadas autorizadas .

En la práctica , en muchas unidades penitenciarias hay internos que acceden a teléfonos móviles de forma clandestina, lo que es una falta grave dentro del régimen carcelario.

Durante la pandemia de COVID-19, algunas provincias (como Buenos Aires) autorizaron de manera excepcional el uso de celulares controlados para mantener el contacto con las familias, pero esa medida fue temporal.

