El presente de Morena Rial no deja de sumar problemas. La hija de Jorge Rial permanece detenida en la Unidad 51 de Magdalena, luego de que la Justicia le revocara la prisión domiciliaria por no cumplir con las condiciones impuestas.

En las últimas horas, Morena recibió una noticia que la dejó aún más vulnerable: Instagram le cerró su cuenta oficial, donde tenía más de 1.300.000 seguidores. Según trascendió, la plataforma tomó la decisión porque la influencer promocionaba casinos online, una práctica que está prohibida por las políticas de Meta.

Morena Rial, presa en el penal de Magdalena (Foto: América TV)

Morena habría intentado esquivar los controles usando palabras modificadas —como “p4gx” en vez de “pago”—, pero la maniobra no funcionó y la red social igualmente dio de baja su perfil.

MIENTRAS ESPERA LA DOMICILIARIA, MORENA RIAL RECIBIÓ LA PEOR DE LAS NOTICIAS

La pérdida de la cuenta representa un golpe durísimo para la joven, ya que era su principal fuente de ingresos a través de promociones y canjes. Sin embargo, Morena no se quedó de brazos cruzados: volvió a publicar contenido desde una cuenta alternativa, donde también compartió un mensaje de su abogado, Alejandro Cipolla.

“Vamos a estar informando los avances. Se viene otra noticia bomba”, escribió Cipolla en una historia, intentando llevar algo de tranquilidad a sus seguidores.

El posteo de Alejandro Cipolla sobre Morena Rial (Foto: Instagram) Por: Hernan Jorge Khatchadourian

Mientras tanto, Morena espera que la Justicia reconsidere su pedido de prisión domiciliaria para poder reencontrarse con su hijo Amadeo, que cumplió un año hace pocos días.

La situación de la influencer genera preocupación entre sus allegados y seguidores, que siguen atentos cada novedad sobre su futuro.

