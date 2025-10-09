En las últimas horas trascendió un encuentro dentro del penal de Melchor Romero. Según reveló el periodista Juan Etchegoyen en su programa Mitre Live, Morena Rial habría coincidido con Elizabeth Rodrigo, la madre de la vedette Ayelén Paleo.

Etchegoyen explicó que la información proviene de una fuente judicial cercana al penal, la cual relató que el encuentro se produjo en uno de los patios internos del complejo carcelario.

Aunque se encontraban alojadas en pabellones distintos, las dos mujeres habrían tenido la oportunidad de cruzarse y mantener una breve charla.

“Se dieron fuerzas mutuamente y compartieron sus experiencias personales”, detalló el periodista durante la transmisión en vivo del ciclo digital de Radio Mitre.

Morena Rial fue trasladada al penal de Magdalena (Foto: web)

MORENA RIAL SE ENCONTRÓ CON LA MAMÁ DE AYELÉN PALEO

El conductor también destacó que Morena y Elizabeth no se conocían previamente, aunque el reconocimiento fue inmediato. Según el relato, habría sido la madre de Paleo quien se acercó a Morena para saludarla y ofrecerle palabras de ánimo en un momento particularmente delicado.

Morena Rial, nuevamente detenida (Foto: Telefe)

El paso de Morena por el penal de Melchor Romero se produjo antes de su traslado a la unidad de Magdalena, donde actualmente cumple su prisión preventiva. Etchegoyen recordó además que la situación judicial de la hija de Jorge Rial continúa siendo compleja, y que una eventual prisión domiciliaria dependerá de su comportamiento y de la evaluación del entorno que la rodea.

“Legalmente podría recibir visitas o incluso convivir con su hijo en caso de arresto domiciliario, pero eso abriría un debate sobre el tipo de vida que tendría el niño”, analizó el periodista, quien insistió en que el entorno de la joven será clave para su futuro inmediato.