Mientras Morena Rial (26) busca que la Justicia le de el beneficio de esperar el juicio por robo agravado en prisión domiciliaria, Jorge Rial (64) tuvo un noble gesto con su hija en medio de su luna de miel por Europa con María del Mar Ramón (32).

“Jorge está colaborando con Evelyn”, afirmó el abogado de Morena en alusión a asistencia que el periodista le brinda a la amiga que le prestará su hogar con la idea de que allí la madre de Francesco y Amadeo cumpla la prisión domiciliaria.

“Es más, la está ayudando con el alquiler, le mandó muebles. Está pagando a los albañiles que están haciendo una refacción en el baño”, afirmó Martín Leiro en Mujeres Argentinas.

La casa donde Morena Rial pasaría la prisión domiciliaria (Foto: captura de eltrece).

De esta forma, el letrado confirmó que pese a las declaraciones públicas de hartazgo, angustia y decepción, Jorge Rial no le soltó del todo la mano a Morena Rial.

El alentador indicio de cambio de Morena Rial

A todo esto, Evelyn, la amiga que alojará a Morena durante la prisión domiciliaria, confió en que reencauce su vida.

Martín Leiro y Evelyn, el abogado y la mejor amiga de Morena Rial.

La joven contó que la visitó el domingo en el penal y que “me dijo que empezó terapia, que es un paso importante, y que la va a seguir”.