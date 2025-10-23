Morena Rial atraviesa días difíciles a casi un mes de quedar detenida en la Unidad Penitenciaria de Mujeres de Magdalena, en la provincia de Buenos Aires, luego de que la Justicia revocara su excarcelación por incumplir con los requerimientos judiciales.

En las últimas horas, salieron a la luz las primeras imágenes de Morena dentro del penal, durante una audiencia realizada por Zoom, en la que solicitó recuperar el beneficio de la prisión domiciliaria.

Las imágenes fueron difundidas en El Diario de Mariana, donde se pudo ver a la hija de Jorge Rial vistiendo una remera roja de una reconocida marca deportiva, con gesto serio y visible tensión en su rostro.

Foto: Captura (América)

Sin embargo, un detalle no pasó desapercibido para los televidentes: Morena tenía la manicura prolijamente hecha, algo que generó sorpresa y comentarios en redes sociales.

Mientras la Justicia evalúa su pedido, Morena continúa cumpliendo con su detención en la unidad de Magdalena, donde permanece bajo estricto régimen y acompañamiento psicológico.

Morena Rial, presa en Magdalena: los posteos en su red social (Foto: Instagram)

CÓMO PASÓ MORENA RIAL EL DÍA DE LA MADRE EN LA CÁRCEL

Gustavo Méndez dio detalles en Mujeres Argentinas del delicado momento que atraviesa Morena Rial, quien continúa detenida en el penal de Magdalena. La joven, que ya lleva varias semanas privada de su libertad, habría pasado un Día de la Madre muy triste y en completa soledad.

“Ella está muy triste. Está en el ‘buzón’. No es un calabozo como en las películas, pero sí está sola. Habla con otras reclusas, pero está sola”, explicó el panelista en el programa, dejando en claro que la hija de Jorge Rial pasa gran parte del día sin compañía.

Según el periodista, Morena apenas tuvo una videollamada con su hijo Amadeo, para poder compartir aunque sea unos minutos con él en el Día de la Madre: “Tuvo una sola videollamada con su hijo. Está muy triste, muy bajón”, resumió.

Morena Rial detenidoa nuevamente (Foto: Twitter / X)

Ante esta situación, sus abogados, Alejandro Cipolla y Leiro, presentaron un pedido urgente para que se le otorgue la prisión domiciliaria, con la intención de que pueda continuar el proceso en una casa en San Justo.

Gustavo Méndez: “Morena está muy triste. Está en el ‘buzón’. No es un calabozo como en las películas, pero sí está sola. Habla con otras reclusas, pero está sola”.

“Confían en que esta semana le den la libertad o, al menos, la prisión domiciliaria. Si no se la otorgan, van a pedir el cambio de penal porque no puede seguir así”, cerró Gustavo.