La situación de Morena Rial sumó un nuevo capítulo este miércoles, luego de que la Justicia le negara el pedido de arresto domiciliario. El motivo principal: la casa que propuso para cumplir la medida no reúne las condiciones mínimas de seguridad y habitabilidad.

Según revelaron Rodrigo Lussich y Karina Iavícoli en Intrusos, el documento judicial es contundente.

“La puerta no tiene ni picaporte, ni cerradura, está atada con una cadena. Así pretendían mandar a Morena a cumplir la prisión domiciliaria, pero en esas condiciones es imposible”, detallaron en el programa.

La casa donde Morena Rial pasaría la prisión domiciliaria (Foto: captura de eltrece).

El informe oficial que recibió el juzgado fue lapidario: la vivienda no tiene cocina, ni cañerías, ni cerradura en la puerta. “Cuando mandaron a inspeccionar la casa, dijeron ‘acá no puede venir esta chica a vivir’”, contaron los periodistas.

El lugar, que le ofreció una amiga para compartir, apenas cuenta con una cama de dos plazas, una cajonera con espejo y un lavadero donde supuestamente iría la cuna de su hijo.

“No son detalles de lujo, son detalles de la vida diaria. Una cerradura, cañerías, cocina…”, remarcaron en el ciclo de América TV.

OTROS MOTIVOS QUE PESARON EN LA DECISIÓN JUDICIAL

El documento judicial también menciona la situación psicológica complicada de Morena Rial y la falta de justificación sobre el incumplimiento de una libertad condicional anterior.

“Le preguntaron el número de DNI y no se acordó. Tampoco pudo explicar por qué no cumplió con la libertad condicional cuando la tuvo”, explicaron en Intrusos.

Morena había solicitado el arresto domiciliario para poder criar a su hijo, Amadeo, que actualmente está al cuidado de su tía, Rocío Rial, y de su abuelo, Jorge Rial. Sin embargo, la Justicia consideró que el lugar propuesto no es apto para que la joven y su hijo vivan allí.

