Los días de Morena Rial en el penal de Magdalena siguen transcurriendo, y luego de no poder estar con Amadeo en su primer cumpleaños, el domingo pasó el Día de la Madre sin poder ver a su bebé ni a Francesco (6), lo que desencadenaría desesperado cambio de estrategia legal.

“Habla con otras reclusas, pero está sola”, comenzó Gustavo Méndez.

Entonces, el panelista de Mujeres Argentinas contó More que pudo hscer “una videollamada con Amadeo”, pero que no tiene teléfono".

De todas formas, la dupla de abogados de la hija de Jorge Rial “confía en que le den la prisión domiciliaria, para que vaya a vivir a esa casa en San Justo con su amiga Evelyn”.

El plan B de Alejandro Cipolla y Martín Leiro

De todas formas, Alejandro Cipolla y Martín Leiro trabajan en la alternativa de “pedir el cambio de penal” porque Morena “no puede seguir así”, ya que “la está pasando mal” y queda muy lejos de la Ciudad.

Martín Leiro y Evelyn, el abogado y la mejor amiga de Morena Rial.

La cuestión es que Morena Rial apenas recibe visitas de su nuevo novio, su suegra y de su amiga Evelyn. “Es decir, al penal hoy (lunes) no van ni su papá que está de viaje, ni su hermana Rocío que está a cargo de Amadeo, ni sus abogados”.

“Ni siquiera puede tener visitas higiénicas” con su novio porque es un lugar común.