Gustavo Méndez dio detalles en Mujeres Argentinas del delicado momento que atraviesa Morena Rial, quien continúa detenida en el penal de Magdalena. La joven, que ya lleva varias semanas privada de su libertad, habría pasado un Día de la Madre muy triste y en completa soledad.

“Ella está muy triste. Está en el ‘buzón’. No es un calabozo como en las películas, pero sí está sola. Habla con otras reclusas, pero está sola”, explicó el panelista en el programa, dejando en claro que la hija de Jorge Rial pasa gran parte del día sin compañía.

Según el periodista, Morena apenas tuvo una videollamada con su hijo Amadeo, para poder compartir aunque sea unos minutos con él en el Día de la Madre: “Tuvo una sola videollamada con su hijo. Está muy triste, muy bajón”, resumió.

Morena Rial detenidoa nuevamente (Foto: Twitter / X)

Ante esta situación, sus abogados, Alejandro Cipolla y Leiro, presentaron un pedido urgente para que se le otorgue la prisión domiciliaria, con la intención de que pueda continuar el proceso en una casa en San Justo.

“Confían en que esta semana le den la libertad o, al menos, la prisión domiciliaria. Si no se la otorgan, van a pedir el cambio de penal porque no puede seguir así”, cerró Gustavo.

Gustavo Méndez: “Morena está muy triste. Está en el ‘buzón’. No es un calabozo como en las películas, pero sí está sola. Habla con otras reclusas, pero está sola”.

SE SUPO CUÁNDO MORENA RIAL OBTENDRÍA LA PRISIÓN DOMICILIARIA

El caso de Morena Rial sigue sumando novedades y, según reveló Facundo Ventura en Empezar el día, el programa que conduce Yuyito González por Ciudad Magazine, la hija de Jorge Rial estaría a un paso de obtener la prisión domiciliaria.

El panelista dio detalles exclusivos sobre la situación judicial de Morena y adelantó que su traslado podría concretarse en los próximos días: “Me dicen que podría salir antes del viernes. Obviamente, primero la Justicia tiene que controlar que la casa que va a habitar en San Justo esté en condiciones para que pueda cumplir con la prisión domiciliaria”.

Además, el hijo de Luis Ventura explicó que se realizó un acuerdo con la psicóloga que viene atendiendo a Morena durante su detención en la cárcel de Magdalena: “Me cuentan que se sintió muy cómoda, tranquila, con libertad para poder expresarse”, detalló. Y cerró: “Es un gran avance para ella”.