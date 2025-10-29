Alejandro Cipolla, abogado de Morena Rial, utilizó sus redes sociales para responder las consultas de sus seguidores y se refirió al estado actual del pedido de arresto domiciliario para la hija de Jorge Rial, que continúa presa en la cárcel de Magdalena.

A través de la dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, uno de sus seguidores le consultó: “¿Qué pasará con More?”. Frente a eso, el letrado contestó de manera directa y sin rodeos: “En estos días se resuelve la solicitud de arresto domiciliario”.

Sin embargo, hoas más tarde y tras trascender que el pedido fue revocado, el letrado compartió su enojo con sus followers: “El juzgado negó el arresto. ¡En el día de mañana se va a estar apelando la resolución! Esperemos que la Cámara de Apelaciones revoque la sentencia vergonzosa“.

Foto: Captura de Instagram Stories (@alejandro_cipolla)

De esta manera, Cipolla dejó en claro que el expediente judicial se encuentra en una etapa decisiva, ya que intentará que el resultado de la resolución cambie a favor de la joven.

Foto: Captura de Instagram Stories (@alejandro_cipolla) Por: Fabiana Lopez

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

GOLPE JUDICIAL PARA MORENA RIAL: EL FISCAL PIDIÓ PRISIÓN PREVENTIVA Y SE COMPLICA SU SALIDA DEL PENAL

Desde hace un mes, Morena Rial permanece detenida en el penal de Magdalena mientras su defensa intenta conseguir que la Justicia le otorgue el beneficio de la prisión domiciliaria. Sin embargo, las últimas novedades no son alentadoras: su situación judicial acaba de complicarse.

Según revelaron en El Diario de Mariana, el fiscal Patricio Ferrari presentó un pedido formal para que se dicte la prisión preventiva de la hija de Jorge Rial, decisión que podría frustrar los planes de su equipo legal: “Hoy (28 de octubre) es el día en el que la Justicia tiene que definir si le da o no la prisión domiciliaria, pero el fiscal pidió la prisión preventiva y eso no es nada favorable”, explicó el periodista Martín Candalaft, quien detalló la situación en el ciclo de América.

Ahora será la jueza interviniente quien deba resolver si Morena continuará detenida en el penal o si podrá cumplir la medida en su domicilio. En el programa, mostraron incluso el documento en el que el fiscal fundamenta su pedido, señalando varios incumplimientos por parte de la influencer.

Morena Rial detenidoa nuevamente (Foto: Twitter / X)

“Hay un informe en donde se fijaron los días o las semanas en las que ella no fue al juzgado y lo compararon con su actividad en Instagram. Eso lo plasmaron en un informe”, explicó Candalaft, al revelar que Morena faltó a varias citas judiciales que debía cumplir una vez por semana.

Además, el fiscal destacó que la joven había declarado una dirección falsa: “Ella dijo que iba a vivir en la calle Zapiola, que era la casa de Rocío, y descubrieron que vivía en otra casa por las antenas, que era el departamento de Caballito en donde finalmente la detuvieron”, detalló el panelista.

“Hoy (28 de octubre) es el día en el que la Justicia tiene que definir si le da o no la prisión domiciliaria, pero el fiscal pidió la prisión preventiva y eso no es nada favorable”.

Su abogado, Alejandro Cipolla, intentó justificar el cambio de domicilio señalando que “Morena hacía mitad y mitad porque se le complicaba la convivencia con Rocío”.

No obstante, el escrito judicial fue contundente: “La encartada ha violado casi sistemáticamente la obligación de comparecer ante la judicatura de manera semanal, impuesta al conceder su excarcelación extraordinaria, sin justificación alguna y mientras realizaba actividades virales que demostraron ausencia de impedimento legítimo”.