Morena Rial volvió a estar en el ojo de la tormenta en las últimas horas tras la viralización de una foto que habría publicado en las historias de su cuenta de Instagram mientras permanece detenida, lo que podría agravar su situación judicial.

La hija de Jorge Rial está presa desde fines de septiemnbre, hasta ese entonces gozó del beneficio de la excarcelación y fue procesada por el delito de robo agravado. Si bien la story no está más en sus redes sociales, la imagen llamó la atención y no tardó en circular.

La foto que habría publicado Morena Rial desde la cárcel que generó polémica (Foto: captura de Instagram/@morenarialokk).

En la postal que la influencer resposteó se la puede ver con una amiga sosteniendo al que sería su hijo menor, y un mensaje: “Los amo”. Hace unas semanas, a Morena se le otorgó el beneficio de tener teléfono celular en el penal, sin embargo esta acción podría retroceder su situación y poner en riesgo el logro de su abogado.

CÓMO ESTÁ MORENA RIAL EN LA CÁRCEL

Martín Leiro, abogado de Morena Rial, contó en diálogo con Carmen Barbieri en El Nueve, cómo atraviesa la joven de 26 años su detención, a la espera de la prisión domiciliaria: "En relación a su estado anímico, está con las angustias como cualquier otro detenido, es normal que por momentos se ponga mal, cualquiera que está detenido va a sentirse así”.

A la vez, llevó calma sobre su situación personal dentro del penal: “No es que está atravesando un momento que tengamos que poner bajo la lupa en cuanto a su integridad física, ni mucho menos, vamos a verla todas las semanas, hablamos con ella a diario y estamos atrás de cada pequeño detalle”.

